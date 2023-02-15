Дело политика Резника опять направлено в суд Петербурга

Его обвиняют в нарушении статьи 20.3.3 КоАП РФ.В Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга еще раз поступило административное дело о дискредитации армии бывшим депутатом Максимом Резником.
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