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Дело политика Резника опять направлено в суд Петербурга

Дело политика Резника опять направлено в суд Петербурга

Его обвиняют в нарушении статьи 20.3.3 КоАП РФ.В Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга еще раз поступило административное дело о дискредитации армии бывшим депутатом Максимом Резником.

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