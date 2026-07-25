«Starship цел, плавает в океане и передает телеметрические данные». Космический корабль Маска остался на плаву и не взорвался после возвращения из космоса

Он не взорвался, как предыдущие кораблиВо время испытательного полёта Flight 13 корабль Starship успешно выполнил управляемое приводнение в Индийском океане и впервые сохранил целостность после возвращения из космоса, о чем мы уже сообщали, а теперь появились новые данные и эффектные фото.
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