«Starship цел, плавает в океане и передает телеметрические данные». Космический корабль Маска остался на плаву и не взорвался после возвращения из космоса

Он не взорвался, как предыдущие кораблиВо время испытательного полёта Flight 13 корабль Starship успешно выполнил управляемое приводнение в Индийском океане и впервые сохранил целостность после возвращения из космоса, о чем мы уже сообщали, а теперь появились новые данные и эффектные фото.