Очень простой и быстрый рецепт вкусных куриных котлет на пару: приготовление без пароварки

Сегодня хочу предложить вам рецепт очень вкусных, сочных котлет из куриного филе на пару. Я обратила внимание, что в последнее время публиковала всё жареное, жирное, и решила немножко «разгрузить» меню — однозначно, паровые куриные котлетки полезнее, чем жареные.