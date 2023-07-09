Опыт работы СМЕРШа на освобожденных территориях в послевоенные годы пригодится на новых территориях РФ.
ФСБ: Архив СМЕРШа рассекречен не случайно
Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
Давно пора, и сразу к стенке.
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22 час.
Nikolay Stepanov
Вы выразили и мои мысли. Да, сразу к стенке!
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19 час.
Евгений Акимов
Эй, а, кто тридцать лет твердит "НКВД - кровавые палачи" не правящая ли верхушка? Материалы рассекретили в личных интересах, пропагандистских целях. Отвергнув СССР как чуждое капиталистическому обществу, прикрываться его положительным опытом несколько зашкварно, я бы даже сказал по чухански.
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18 час.
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