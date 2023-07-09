ФСБ: Архив СМЕРШа рассекречен не случайно

Вы выразили и мои мысли. Да, сразу к стенке!

Евгений Акимов

Эй, а, кто тридцать лет твердит "НКВД - кровавые палачи" не правящая ли верхушка? Материалы рассекретили в личных интересах, пропагандистских целях. Отвергнув СССР как чуждое капиталистическому обществу, прикрываться его положительным опытом несколько зашкварно, я бы даже сказал по чухански.