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    Скорее всего у автора имелась копия приговора, где всё расписано в деталях.Гоп-стоп Пригожина

ФСБ: Архив СМЕРШа рассекречен не случайно

Опыт работы СМЕРШа на освобожденных территориях в послевоенные годы пригодится на новых территориях РФ.

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Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
Давно пора, и сразу к стенке.
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22 час.
Nikolay Stepanov
Вы выразили и мои мысли. Да, сразу к стенке!
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19 час.
Евгений Акимов
Эй, а, кто тридцать лет твердит &quot;НКВД - кровавые палачи&quot; не правящая ли верхушка? Материалы рассекретили в личных интересах, пропагандистских целях. Отвергнув СССР как чуждое капиталистическому обществу, прикрываться его положительным опытом несколько зашкварно, я бы даже сказал по чухански.
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18 час.

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