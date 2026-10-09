За десять дней до ухода Ия Саввина вышла замуж за бывшего мужа Неёловой — ради сына

За десять дней до того, как её не стало, Ия Саввина вышла замуж за Анатолия Васильева. Ни гостей, ни тостов не было: актриса лежала в больничной палате, силы уходили.
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