«Развелась и стало еще хуже»: 3 истории, как люди рушат жизнь в кризис, а потом жалеют об этом

Если вас перестало радовать то, что вы делаете, первая мысль — все бросить. Об этом часто говорят и в соцсетях — призывают радикально выйти из токсичной среды или с нуля начать счастливую жизнь без абьюзера.
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