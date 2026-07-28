Doctorpiter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Doctorpiter.ru

854 подписчика

«Развелась и стало еще хуже»: 3 истории, как люди рушат жизнь в кризис, а потом жалеют об этом

«Развелась и стало еще хуже»: 3 истории, как люди рушат жизнь в кризис, а потом жалеют об этом

Если вас перестало радовать то, что вы делаете, первая мысль — все бросить. Об этом часто говорят и в соцсетях — призывают радикально выйти из токсичной среды или с нуля начать счастливую жизнь без абьюзера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии