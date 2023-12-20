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Дочь Хазанова грозит раскрыть иностранцам глаза на «страшную правду о России»

Информационное агентство “Регнум” сообщает, что дочь известного артиста и главного режиссера Театра эстрады Геннадия Хазанова, Алиса, заявила немецким СМИ, что спектакль “Последнее слово”, который проходит в Берлине и где она участвует, “раскроет, наконец, иностранцам глаза на страшную правду о России”.

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ТН
Татьяна Новикова
У Хазанова дочь больная на голову? Кого она испугала своими жуткими тайнами и кому эта идиотка интересна?
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