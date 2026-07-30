«День коня – 2026»: лошади татарской породы, забег пони и концерт Тухватуллина

Какие новые виды забегов ждут зрителей на Всероссийском конно-спортивном фестивале «День коня» в Арском районе, какие призы будут разыграны между участниками соревнований, сколько стоит лошадь татарской породы и как в Татарстане планируют развивать коневодство, рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».
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