Кошачье мурчанье — полезно — научно доказанный факт

Карпов Илья

ВСЕ КОТЫ - СОКРОВИЩА!!! Да, многие животные лечат людей. Это и дельфины (хотя описывают иногда и очень странное их поведение), лечит и любовь к лошадям, лечит и пение птиц, да и шум ручья, шелест листвы деревьев, шум и даже запах моря. Вот интересно, а какие вибрации использовались в Волгоградском университете, в качестве контроля?. Что они получили бы, если бы стали использовать блеяние баранов, вой волков на Луну, просто звучание мантры ОООММММ, или произнесение ПРИЗЫВА МА-МА. В любом эксперименте нужен четкий контроль. Думаю, они допустили много ошибок. Да и участие девушек, с их разными фазами цикла, могло сильно повлиять на результаты. Странно смотрятся и цифры давления у ЮНОШЕЙ "..У юношей изначально показатель был еще выше — 155 мм ртутного столба??". А как на все это повлиял и дополнительный ПРОСМОТР КАРТИНОК С КОТАМИ и их МИЛЫМИ РОЖАМИ? Как в такой "каше" интерпретировать результаты? Ведь тебя так и тянет потискать этих кошаков. Надо было еще отследить и возможность влияния на восприятие вибраций исходных БИОРИТМОВ МОЗГА. Организм здесь сработает по принципу КАМЕРТОНА, все что способно работать на таких частотах и будет резонировать. Тут важно, как к этому эксперименту относился и сам студент, на сколько он был внимателен и заинтересован (при этом появляются разные характеристики бета-ритмов и у них разная частота в герцах). Несколько странно смотрится Хотя можно было задуматься и о возможном влиянии таких вибраций, как СТОН травмированного человека. Ведь Природа это тоже использует. Дело в том, что такие вибрации передаются через тонкую крыловидную кость в основании черепа и приводит к вибрациям самого мозга. Надо было подумать и о ВИБРАЦИЯХ (некотором ДРОЖАНИИ) самой мышечной ткани. А ведь сколько интересного можно было изучить. А там и до открытий было бы уже недалеко. Падает уровень образования. Что будет с этими студентами, когда у преподов нет нормальной базы? Мне их (студентов) искренне жаль.