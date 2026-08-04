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В Иране заявили, что переговоры с Оманом по Ормузскому проливу ещё не завершены

В Иране заявили, что переговоры с Оманом по Ормузскому проливу ещё не завершены

Переговоры Ирана и Омана по вопросам безопасного судоходства в Ормузском проливе продолжаются, окончательные итоги будут объявлены после их завершения, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

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