В пригороде Владивостока парализовало движение из-за серьезного ДТП

Серьезное ДТП в пригороде Владивостока парализовало движение автомобилей. Водитель легкового автомобиля влетел в прицеп и знаки дорожных служб, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал novosti_primorye25rus.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии