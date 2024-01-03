Чемпионат мира по дартсу-2024. Финал. Литтлер сыграет с Хамфрисом

Чемпионат мира по дартсу-2024 Лондон, Англия Финал Люк Литтлер (Англия) – Люк Хамфрис (Англия) – 23.15 по московскому времени Невероятно! 16-летний в финале ЧМ – этот дартс-гений влюбляет всю Англию такими милыми видео.