‼️🇺🇦🇺🇸Трамп заявил, что его не волнуют удары по Киеву и вызвал истерику на Украине ▪️Репортер: Похоже Россия усилила атаки на гражданские объекты.
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‼️🇺🇦🇺🇸Трамп заявил, что его не волнуют удары по Киеву и вызвал истерику на Украине ▪️Репортер: Похоже Россия усилила атаки на гражданские объекты.
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