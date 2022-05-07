Происшествия

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    В каком месте он ветеран он что принимал участие ? он просто является дите войны в 45 ему было  всего 14 лет.В Новгородской об...
  • Mikhail Stepanov
    Отдать этого подонка правоохранителям ДНР, у них смертная казнь не отменена и повесить этого подонка, как бандеровцев...Украинскому офице...
  • Mikhail Stepanov
    Вместо уголовных дел накрыть их к чертовой матери ракетными ударами и уголовные дела не нужны будут в следствии ликви...Возбуждены новые ...

Следственный комитет даст правовую оценку действиям представителей Вооруженных сил Украины, обстрелявших мирных граждан во время получения гуманитарной помощи

Следственный комитет даст правовую оценку действиям представителей Вооруженных сил Украины, обстрелявших мирных граждан во время получения гуманитарной помощи

По имеющимся данным, украинские вооруженные формирования обстреляли жилые кварталы города Снигиревка в Николаевской области, когда бойцы Росгвардии разгружали партию гуманитарной помощи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх