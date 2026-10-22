RT разобрал, какие военные объекты в Киеве подверглись ударам российских войск этой ночью. Согласно данным местных групп, наносились удары баллистикой по энергоинфраструктуре города, которая обеспечивает работу ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ За день над регио...
- Экс-командир ВСУ ...
- Politico: слова К...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым