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Третьяк обвинил IIHF в нарушении прав российских спортсменов: «По-человечески обидно за всех наших ребят»

Третьяк обвинил IIHF в нарушении прав российских спортсменов: «По-человечески обидно за всех наших ребят»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что Международная федерации хоккея (IIHF) нарушает права российских спортсменов, не позволяя им соревноваться на турнирах под эгидой организации.

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