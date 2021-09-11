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Военные полицейские уничтожили условных диверсантов при попытке нападения на командный пункт 6-й армии ЗВО на учении «Запад-2021»

Военные полицейские уничтожили условных диверсантов при попытке нападения на командный пункт 6-й армии ЗВО на учении «Запад-2021»

Обнаружив нарушителей, в кратчайшие сроки военнослужащие охраны пунктов управления совместно с подразделениями военной полиции отразили атаку и блокирование ДРГ.

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