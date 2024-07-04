НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр муравьев
    Сколько же спецов вылезло. Я тоже специалист. На килограмм черешни берёшь поллитра водки. Полная безопасность гаранти...Врач Ильяшенко: д...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    Тина съедь ты в свою Грузию. Отьебись ты от России .  У тебя даже имени нет .Ты ТИНА -ни чего ясного нетТина Канделаки по...
  • Гарий Щерба
    По делом  ИУДАМ , ЖРИТЕ ПОЛНОЙ ЛОШКОЙ ,,СВОБОДУ,, ....!!!Блогеру Хованском...

Русский музей открывает программу на выставке «Россия»

Русский музей открывает программу на выставке «Россия»

Участники, к примеру, попробуют написать портрет и инициалы Пушкина пером и тушью В четверг, 4 июля, на экспозиции Петербурга на выставке «Россия» свою программу представляет Русский музей, рассказали организаторы мероприятия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх