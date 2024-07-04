Русский музей открывает программу на выставке «Россия»

Участники, к примеру, попробуют написать портрет и инициалы Пушкина пером и тушью В четверг, 4 июля, на экспозиции Петербурга на выставке «Россия» свою программу представляет Русский музей, рассказали организаторы мероприятия.
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