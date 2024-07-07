Балтика на волне

Судоверфи Балтийской акватории помогут преодолеть дефицит крупнотоннажного грузового флота, включая атомные ледоколы и суда высоких ледовых классовВАЛЕНТИН ЕГОРШИН/ТАСС Атомный ледокол «Якутия», четвертое судно проекта 22220, спущен на воду в ноябре 2022 года, заступит в эксплуатацию в составе «Атомфлота» в декабре 2024-го.