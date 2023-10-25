США призвали согласиться с переходом части регионов Украины в состав России

Американский политик, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, Вивек Рамасвами 24 октября призвал Вашингтон согласиться с переходом части регионов Украины в состав России для скорейшего урегулирования конфликта.
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