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США призвали согласиться с переходом части регионов Украины в состав России

США призвали согласиться с переходом части регионов Украины в состав России

Американский политик, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, Вивек Рамасвами 24 октября призвал Вашингтон согласиться с переходом части регионов Украины в состав России для скорейшего урегулирования конфликта.

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