Эндокринолог Хохунов оценил тест с бумагой, который выявляет проблемы со щитовидкой

Такой маленький, но такой важный орган. Щитовидная железа взрослого человека весит всего 12-25 граммов, но от нее зависят иммунитет, фертильность, обмен веществ, работа мозга, сердца и опорно-двигательного аппарата.
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