Последствия пассивного курения для детей

Где и в чем таится угроза от вторичного табачного дыма и как родителям обезопасить своих детей Вы беспокоитесь о том, как пассивное курение может повлиять на здоровье вашего ребенка? Хотите знать, что можно сделать, чтобы защитить его? В данной статье рассказывается о воздействии пассивного курения и мерах, которые можно предпринять, чтобы оградить детей от негативных последствий табачного дыма.