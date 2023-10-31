Риски крупного конфликта на Тайване стали причиной увеличения иностранных инвестиций в производство микрочипов во Вьетнаме

По прогнозам экономистов из университета Фулбрайта, потребность Вьетнама в рабочей силе в области полупроводников и микрочипов составит около 20 000 инженеров в течение следующих пяти лет и 50 000 инженеров в течение следующих 10 лет.
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