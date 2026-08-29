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62ИНФО | Новости Рязани

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Павел Малков: Планируем новый скейт-парк перед филиалом Национального центра «Россия»

Павел Малков: Планируем новый скейт-парк перед филиалом Национального центра «Россия»

По его словам, в Рязани должно быть больше места для занятия спортом, общения и развития – эта идея является основой большого городского маршрута «Рязань пешеходная».

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