Кинопросмотр документального фильма “Блокадный балет” в Доме Молодёжи 🗓 7 мая, 19:30 📍 Навагинская, 9 📍 Вход свободный 💳 Интересный Сочи.
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Кинопросмотр документального фильма “Блокадный балет” в Доме Молодёжи 🗓 7 мая, 19:30 📍 Навагинская, 9 📍 Вход свободный 💳 Интересный Сочи.