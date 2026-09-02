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Царьград

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"Где-то плачет Дрейк": Более 15 тысяч русских установили самозапрет на ставки

"Где-то плачет Дрейк": Более 15 тысяч русских установили самозапрет на ставки

C 1 сентября можно ограничить себя от азартных игр через "Госуслуги" и МФЦ.С 1 сентября в России заработал механизм добровольного самозапрета на участие в азартных играх.

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