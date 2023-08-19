Изучение древних народов расскажет больше о нас

Политическая антропология сложилась как одно из ответвлений антропологической науки. Главный предмет исследований - изучение институтов управления и соответствующей практики у этнических сообществ и в обществах с племенным строем https://rreporter.
Политическая антропология сложилась как одно из ответвлений антропологической науки. Главный предмет исследований - изучение институтов управления и соответствующей практики у этнических сообществ и в обществах с племенным строем https://rreporter.
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