Замена матрицы MacBook Air 15 M3 за 20 минут

Всем доброе утро, я здесь, чтобы починить вот такое оборудование После падения на стекле матрицы осколки, изображения нет Задача: заменить экран, чтобы все работало правильно Клиент приобрел деталь сам, OEM Matrix Glass пойдем.
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