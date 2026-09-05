Семья мигрантов избила сотрудницу детской игровой зоны в Новосибирске

В ТЦ семья иностранцев напала на работницу развлекательного центра. По словам пострадавшей, она догнала посетительниц, чтобы вернуть забытый пакет, но в ответ услышала оскорбления.
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Пока русские не начнут ЗАЩИЩАТЬ СЕБЯ САМИ СВОИМИ КУЛАКАМИ, вас будут бить безнаказанно. Безнаказанность порождает тягу к новым преступлениям. Они это понимают и продолжают глумиться над коренной нацией России. Ну нет ни одной публикации, где русские проявили свою сообразительность и надавали гастарбайтерам как следует.
Я не против животных, но зверье должно сидеть в клетках.
Сколько можно терпеть этих тварей в нашей стране? Гнать поганой метлой со всей диаспорой и конфисковать все что успели наворовать
Дикарей гнать из России за счет тех, кто их любит...