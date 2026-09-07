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Верхнеуральца, угрожавшего револьвером водителю и пассажиру автобуса, будут судить

Верхнеуральца, угрожавшего револьвером водителю и пассажиру автобуса, будут судить

В Верхнеуральске 58-летнего местного жителя будут судить за угрозу оружием. Инцидент произошел в ноябре прошлого года на автодороге «Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск».

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