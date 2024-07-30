Назван способ легко удалить суперклей с кожи рук

Разработано средство – антиклей Суперклей – незаменимый помощник в ремонте и рукоделии, но его быстросохнущая формула, созданная для прочного соединения поверхностей, может превратиться в проблему, если он попадет на кожу.
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