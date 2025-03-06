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Военное обозрение

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Самый уникальный мотоброневагон в истории

Самый уникальный мотоброневагон в истории

Наши инженеры умели удивлять и подчас создавали настоящие технические шедевры. Вот и в годы Первой мировой войны случилось нечто подобное….

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