Может ли «УдивЛа» удивить зрителя: обзор мультсериала

Вы когда-нибудь представляли, что будет, если человечество исчезнет? Для этого есть целый жанр книг, фильмов и сериалов, и мультфильмы для семейного просмотра тоже создают — они предназначены для того, чтобы задуматься, переосмыслить свою жизнь и отношения с родными.