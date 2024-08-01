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Может ли «УдивЛа» удивить зрителя: обзор мультсериала

Может ли «УдивЛа» удивить зрителя: обзор мультсериала

Вы когда-нибудь представляли, что будет, если человечество исчезнет? Для этого есть целый жанр книг, фильмов и сериалов, и мультфильмы для семейного просмотра тоже создают — они предназначены для того, чтобы задуматься, переосмыслить свою жизнь и отношения с родными.

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