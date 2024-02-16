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ГТРК Татарстан

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В рамках нацпроекта в Татарстане подвели итоги конкурса чтецов «Неповторимая мелодия»

В рамках нацпроекта в Татарстане подвели итоги конкурса чтецов «Неповторимая мелодия»

Второй открытый конкурс чтецов под названием «Неповторимая мелодия», посвященный творчеству известного поэта и художника Гакиля Сагирова, успешно прошел в республике Татарстан благодаря реализации нацпроекта «Культура».

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