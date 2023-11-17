Политолог Атаев: Разворот Армении от России обусловлен доктриной Еревана

Охлаждение двусторонних отношений между Ереваном и Москвой обусловлено не только личными мотивами председателя правительства Армении Никола Пашиняна, но и курсом всего внешнеполитического блока республики.
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