Эксперт Черниговский: россияне стали пить значительно меньше водки

Рост цен на спиртное, ужесточение регулирования рынка, изменения в образе жизни россиян и смена поколений стали причиной рекордного за 30 лет снижения уровня употребления алкоголя, рассказал KP.
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