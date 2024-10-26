В Молдове власть совмещает выборы и репрессии против оппонентов

Заключительный этап избирательной кампании по выборам президента Молдовы, назначенным на 20 октября, начинает приобретать какой-то сюрреалистический оттенок в связи с теми мерами, которые предпринимает действующая власть для переизбрания Майи Санду на второй президентский срок и сохранения своих должностей, а также получения на одновременно проводимом референдуме возможности внести изменения в Конституцию Молдовы.