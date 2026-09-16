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Трилациклиб снизил риск опасных мутаций клеток крови после химиотерапии

Трилациклиб снизил риск опасных мутаций клеток крови после химиотерапии

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Genetics, показало: препарат трилациклиб, уже применяемый для защиты костного мозга во время химиотерапии, одновременно предотвращает накопление опасных мутаций в стволовых клетках крови.

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