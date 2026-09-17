Politico: Мерц цепляется за власть вопреки рекордно низкому рейтингу

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц продолжит цепляться за власть, несмотря на его рекордно низкий рейтинг. Об этом пишет издание Politico.
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