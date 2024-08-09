AI -пресс секретарь Пушкин: Связующее звено между органами власти и обществом

AI -пресс секретарь Пушкин, созданный IT-медиахолдингом РЕГИОНЫ РОССИИ, уже активно сотрудничает с федеральными и региональными органами власти, облегчая процесс коммуникации между чиновниками и гражданами.
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