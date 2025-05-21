В России протестируют систему предотвращения столкновений дронов

Алгоритм способен предвидеть десятки типов «конфликтов» в небе Автоматизированная система предупреждения множественных «конфликтов» беспилотников в воздухе на базе системы «Небосвод» проходит испытания в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии