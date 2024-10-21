Валерий Шабашов: «Почти пророческий текст»

Автор старейшего книжного телеграм-канала Books & Reviews – о романе «Одсун» (18+) Одной из самых пронзительных книг, которые попадались мне за последние несколько лет, стал роман писателя Алексея Варламова «Одсун».
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