Аргументы и Факты

48 944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Белый дом это притон наркоманов, педерастов и лесбиянок. Туда других не пускают.Политолог Дробниц...
  • Svetlana Kuzmina
    А для США это разве криминал? В стране Лжецов и Мерзавцев других нет.Политолог Дробниц...
  • лина любимцева
    Да... Отходим на "зимние квартиры"? Для удобства.Балицкий заявил о...

«Ъ»: СК установил организатора налетов БПЛА на российские военные аэродромы

«Ъ»: СК установил организатора налетов БПЛА на российские военные аэродромы

Военные следственные органы СК РФ заочно обвинили в совершении тяжких преступлений и объявили в международный розыск командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Бурденюка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх