«Ъ»: СК установил организатора налетов БПЛА на российские военные аэродромы

Аргументы и Факты

Военные следственные органы СК РФ заочно обвинили в совершении тяжких преступлений и объявили в международный розыск командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Бурденюка.