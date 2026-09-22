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Мировое обозрение

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Шантаж Трампа: В Госдуме назвали главного адресата «адских санкций» США

Шантаж Трампа: В Госдуме назвали главного адресата «адских санкций» США

Подписанный Дональдом Трампом 18 сентября закон об усилении санкций против России и Ирана в Москве восприняли не как рядовой виток ограничений, а как инструмент совсем другой игры.

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