Бербок переживает о «фатальном» падении интереса к Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на первой встрече с министрами иностранных дел в рамках Совета «НАТО – Украина» в Брюсселе в среду, 29 ноября, назвала «фатальным» падение интереса к событиям на Украине, – сообщают СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии