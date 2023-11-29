Бербок переживает о «фатальном» падении интереса к Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на первой встрече с министрами иностранных дел в рамках Совета «НАТО – Украина» в Брюсселе в среду, 29 ноября, назвала «фатальным» падение интереса к событиям на Украине, – сообщают СМИ.