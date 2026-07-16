БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Воюем до последнего украинца, никого не выпускать – надо выиграть 400-летнюю войну с Россией»: украинский производитель ракет заявил, что перемирие недопустимо

«Воюем до последнего украинца, никого не выпускать – надо выиграть 400-летнюю войну с Россией»: украинский производитель ракет заявил, что перемирие недопустимо

Украинский производитель ракет Штиллерман заявил, что перемирие с РФ недопустимо Иллюстрация: Блокнот Команда Зеленского уже открыто продвигает тезис о войне до последнего украинца.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Хохлодебилы.
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3 н.
В
Валерий
Почему эта тварь еврейская еще жива ???
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3 н.