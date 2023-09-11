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Шэмс Чарания: «Дэмиан Лиллард явится только в тренировочный лагерь двух клубов – либо «Портленда», либо «Майами»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал, что разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард по-прежнему отказывается от обмена в любую другую команду, кроме «Майами».

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