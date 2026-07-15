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Царьград

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МИД России призвал оценить убийство инженера ЗАЭС Яковлева

МИД России призвал оценить убийство инженера ЗАЭС Яковлева

В результате удара украинского дрона погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев. МИД России и глава "Росатома" осудили происшествие как террористический акт, а МАГАТЭ призвало к однозначной международной оценке инцидента.

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