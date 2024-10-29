Экологический субботник

Коллективы Славгородского и Круглянского районов газоснабжения потрудились на районных субботниках.Слаженно и дружно навели порядок, благоустроили территории организаций, убрали от излишней растительности закрепленные участки города.
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