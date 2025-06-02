Психологи узнали, где подростки учатся с наибольшим желанием — в школе или колледже

Статья с исследованием опубликована в научном журнале «Психологическая наука и образование». Исследования показывают, что основа успешного развития личности формируется еще в подростковом возрасте, когда человек учится в школе или колледже.
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